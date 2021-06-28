Прокуратура обнаружила, что на севере Карелии отсутствует похоронная служба

Суд обязал администрацию Кемского района создать такую службу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего оказание услуг по погребению. В ходе нее выяснилось, что в районе отсутствует специализированная служба по вопросам похоронного дела.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию района в течении 6 месяцев со дня вступления в законную силу судебного решения создать на территории района соответствующую службу.

Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу.