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Прокуратура обнаружила, что на севере Карелии отсутствует похоронная служба

Новости. Общество
11:37, 29 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Суд обязал администрацию Кемского района создать такую службу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего оказание услуг по погребению. В ходе нее выяснилось, что в районе отсутствует специализированная служба по вопросам похоронного дела.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию района в течении 6 месяцев со дня вступления в законную силу судебного решения создать на территории района соответствующую службу.

Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу.

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