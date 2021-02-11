Прокуратура обнаружила нарушения трудовых прав охранников в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения трудового законодательства, допускаемые в отношении работников охранного предприятия.

Сотрудники прокуратуры установили, что в охранном предприятии "Бастион" в сентябре 2020 года графики работы для некоторых работников были составлены в режиме "сутки через сутки" или "двое суток подряд". В этой связи в течение месяца сотрудники отработали 205-246 часов (при норме в 176 часов), что влечет за собой нарушение их трудовых прав. Об этом сообщает сайт прокуратуры республики.

Прокуратура города возбудила в отношении директора охранного предприятия дело об административном правонарушении за нарушение трудового законодательства.

Дело рассмотрено государственной инспекцией труда, директору охранного предприятия назначено административное наказание в виде предупреждения.

Статьями 99 и 103 Трудового кодекса Российской Федерации установлен запрет на работу в течение двух смен подряд и на превышение пределов сверхурочной работы для каждого работника, а именно 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год, пояснили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что прокуратура Карелии заставила пересчитать плату за "коммуналку" в поселке Карелии после сюжета НТВ.