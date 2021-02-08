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Прокуратура Карелии заставила пересчитать плату за "коммуналку" в поселке Карелии после сюжета НТВ

Новости. Общество
16:07, 09 Февраля 2021
фото: © кадр из видео/ГТРК "Карелия"
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Руководство Лахденпохской управляющей компании оштрафовали, а плату за "коммуналку" пересчитали в поселке Кетроваара, где журналисты НТВ нашли "коммунального монстра".

Напомним, о проблемах жителей поселка Кетроваара, которые вместо коммунальных услуг получают только счета об оплате, рассказали в программе "Центральное телевидение" в ноябре прошлого года.

После этого прокуратура Лахденпохского района провела проверку информации СМИ и выявила нарушения. Расчетный центр  Лахденпохья снял начисления по статье "Содержание и ремонт жилого фонда" по многоквартирным домам, находящимся в Кетроваара за весь период обслуживания, сообщили в прокуратуре республики.

В отношении самой управляющей организации и ее директора возбудили дела об административном правонарушении. В результате Лахденпохская управляющая компания и ее руководитель оштрафованы на 50 000 и 5 000 рублей соответственно. Постановления о привлечении к административной ответственности пока не вступили в законную силу.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что администрацией Лахденпохского района в пределах своих полномочий не обеспечивается контроль за сохранностью жилых помещений, собственником которых она является. Несмотря на неудовлетворительное состояние домов поселка, вопрос о признании их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции не рассматривался. Это нарушает права нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района главе местной администрации было внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. В настоящее время глава администрации района издал распоряжения о создании межведомственных комиссий по обследованию многоквартирных домов поселка. Они будут решать вопрос о признании зданий аварийными. На эти мероприятия в бюджет района заложены необходимые средства.

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Комментарии

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Сеня
2021-02-09 16:11:26
Хм. без обращений граждан в Москву , прокуратура не хочет начать работать ????????
Гость
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