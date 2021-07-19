Прокуратура открыла для жителей Карелии круглосуточную "горячую линию" по лесным пожарам

В прокуратуре республики организована "горячая линия" по вопросам соблюдения прав граждан при ликвидации лесных пожаров, сообщили в ведомстве.

В связи с распространением на территории Карелии лесных пожаров и сохраняющейся пожароопасной обстановкой в прокуратуре республики организована «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан при ликвидации природных пожаров и их последствий.

Телефон «горячей линии» - 8(8142) 717-846.

«Горячие линии» организованы во всех прокуратурах городского и районного звена республики.

Сообщения от жителей и гостей региона по телефону «горячей линии» принимаются круглосуточно.

Ранее сообщалось, в Карелии побит рекорд века по сгоревшим лесам.