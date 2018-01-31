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Новости. Общество
15:34, 31 Января 2018

Прокуратура Петербурга закрыла сайты, торгующие "санкционкой"

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Закрыть сайты, предлагающие "санкционные" продукты питания, потребовала прокуратура Выборгского района Петербурга. Суд с надзорным ведомством согласился.

Как сообщает 31 января прокуратура Петербурга, в то время как российские власти наложили эмбарго на западное продовольствие, интернет-магазины вовсю предлагают мясо, сыры, масло из Финляндии, Испании и Эстонии, рассказывает fontanka.fi. Возмутившись этим, прокуроры подали в суд с требованием признать опубликованную информацию запрещенной к распространению в РФ. Третья ветвь власти встала на сторону силовиков. 

"После вступления решения суда в законную силу оно будет направлено в Роскомнадзор для блокировки доступа к интернет-страницам", – отметили в пресс-службе.

Продуктовое эмбарго на товары из Европейского союза и США Россия ввела в ответ на западные санкции - после возвращения Крыма в состав РФ и начала боевых действий в Донбассе. Каждый год действие запретных мер продлевается правительством. 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-01-31 15:42:51
Сайты можно закрыть. Санкционка откуда берется? Вот и все ваши законы, вот и предательство простого народа, всегда белого и пушистого.
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