Прокуратура Петрозаводска 3 дня будет принимать жалобы от пассажиров общественного транспорта

Прокуратура Петрозаводска проведет «горячую линию» по вопросам осуществления пассажирских перевозок, сообщается в ведомстве.

Прокуратура Петрозаводска 3, 6 и 7 февраля проведет «горячую линию» по вопросам обеспечения транспортного обслуживания населения.

В указанные дни о нарушении прав граждан в сфере пассажирских перевозок можно будет сообщить по телефонам 593-245 и 593-280 с 10.00 до 15.00.