Прокуратура Петрозаводска помогла рабочему горно-промышленной компании получить зарплату

Благодаря помощи надзорного органа сотрудник рабочему горно-промышленной компании смог получить 65 тысяч рублей, которые ему не хотели выплачивать, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Горно-промышленная компания «Пялозеро».

Установлено, что одному из бывших работников компании заработная плата выплачивалась менее установленного минимального размера оплаты труда. Кроме того, ему не выплачена часть заработной платы и окончательный расчет при увольнении.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратура города в интересах гражданина предъявила исковое заявление в Петрозаводский городской суд о взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы, расчета при увольнении, компенсации за задержку заработной платы, компенсации морального вреда. По итогам рассмотрения гражданского дела в пользу работника взыскано более 65 тысяч рублей.

В связи с тем, что судебным решением в пользу истца взыскана заработная плата в размере МРОТ, соответствующая информация направлена в налоговую инспекцию для рассмотрения вопроса о доначислении и уплате работодателем налогов и страховых взносов.