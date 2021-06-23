Реклама
Прислать новость
Проснувшийся ночью малыш увидел «страшную» гостью рядом со своей спящей матерью 2
23.06.2021 21:30
Названа главная ошибка во время утреннего душа 1
23.06.2021 19:30
Жители Карелии стали чаще оформлять кредитные карты Сбера
Сегодня 10:45

Прокуратура Петрозаводска помогла рабочему горно-промышленной компании получить зарплату

Новости. Общество
18:20, 24 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Благодаря помощи надзорного органа сотрудник рабочему горно-промышленной компании смог получить 65 тысяч рублей, которые ему не хотели выплачивать, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Горно-промышленная компания «Пялозеро».

Установлено, что одному из бывших работников компании заработная плата выплачивалась менее установленного минимального размера оплаты труда. Кроме того, ему не выплачена часть заработной платы и окончательный расчет при увольнении.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратура города в интересах гражданина предъявила исковое заявление в Петрозаводский городской суд о взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы, расчета при увольнении, компенсации за задержку заработной платы, компенсации морального вреда. По итогам рассмотрения гражданского дела в пользу работника взыскано более 65 тысяч рублей.

В связи с тем, что судебным решением в пользу истца взыскана заработная плата в размере МРОТ, соответствующая информация направлена в налоговую инспекцию для рассмотрения вопроса о доначислении и уплате работодателем налогов и страховых взносов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
17.06.2021, 12:55
Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
17.06.2021, 14:33
«Почта России» распродает в Карелии свой автотранспорт по смешным ценам
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли

Аналитика

Сегодня 17:13
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
Сегодня 17:10
«Вы пели перед задержанием?» 6
Сегодня 13:50
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»