Прокуратура Петрозаводска проверит факт травмирования 8-летнего ребенка в развлекательном центре

В столице Карелии надзорное ведомство проводит проверку после информации об инциденте в популярном развлекательном комплексе, где мальчик сломал руку.

Поводом для проверки стала информация в СМИ о том, что ребенок получил травму, катаясь с горки в популярном комплексе города.

По сообщению прокуратуры Петрозаводска, по предварительным данным, вечером 13 мая 8-летний мальчик, находясь в помещении «Боше-Парк» в ТРК «Лотос PLAZA», сломал руку, при использовании имущества организации.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана правовая оценка мерам, принятым организацией по обеспечению безопасности граждан, пользующихся услугами «Боше-Парка». По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, прокуратура проведет проверку по факту гибели ребенка под завалами старого коровника в Карелии.