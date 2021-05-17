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Прокуратура Петрозаводска проверит факт травмирования 8-летнего ребенка в развлекательном центре

Новости. Общество
06:40, 18 Мая 2021
фото: Боше-парк Петрозаводск/vk.com/bosheparkptz
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В столице Карелии надзорное ведомство проводит проверку после информации об инциденте в популярном развлекательном комплексе, где мальчик сломал руку.

Поводом для проверки стала информация в СМИ о том, что ребенок получил травму, катаясь с горки в популярном комплексе города.

По сообщению прокуратуры Петрозаводска, по предварительным данным, вечером 13 мая 8-летний мальчик, находясь в помещении «Боше-Парк» в ТРК «Лотос PLAZA», сломал руку, при использовании имущества организации.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана правовая оценка мерам, принятым организацией по обеспечению безопасности граждан, пользующихся услугами «Боше-Парка». По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, прокуратура проведет проверку по факту гибели ребенка под завалами старого коровника в Карелии.

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