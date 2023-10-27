Прокуратура Петрозаводска проверит обстоятельства падения 13-летней девочки из окна десятиэтажки

В воскресенье, 29 октября, несовершеннолетняя выпала из окна 10 этажа жилого дома.

Прокуратура Петрозаводска проводит проверку по сообщению о падении 13-летней девочки из окна, сообщили 30 октября в пресс-службе ведомства.

В воскресенье, 29 октября, несовершеннолетняя выпала из окна 10 этажа жилого дома. В результате падения пострадавшая получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь.

В ходе проверки будет дана всесторонняя оценка соблюдению органами профилактики требований действующего законодательства. При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, подчеркнули в источнике.

По факту случившегося правоохранительными органами организована процессуальная проверка, которая находится на контроле прокурора города.

Напомним, ранее глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии девочки.