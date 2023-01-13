Прокуратура Петрозаводска проводит проверку по смертельному ДТП на Вознесенском шоссе

Прокуратура столицы Карелии контролирует установление обстоятельств аварии, в которой погибли два человека.

По сообщению ведомства, прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев в целях координации деятельности правоохранительных органов города принял участие в осмотре пострадавших автомобилей в ДТП на Вознесенском шоссе. Он проконтролировал составление схемы дорожно-транспортного происшествия, дал необходимые указания.

В настоящее время органами полиции по факту ДТП проводится доследственная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры города.

Кроме того, в ходе организованной прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований к содержанию участка автомобильной дороги, на котором произошло ДТП.

Как сообщили ранее в ГИБДД столицы Карелии, смертельная авария на Вознесенском шоссе произошла 16 января в 23.15 вечера, в районе дома № 18. Водитель автомобиля Citroën C-Elysee допустил занос и совершил столкновение со встречной машиной Skoda Octavia. В результате погибли 47–летний водитель Citroën и его 32–летний пассажир. Травмированы оказались 35–летний водитель и 26–летняя пассажирка автомобиля Skoda. Годовалый ребенок, находившийся с родителями в машине, почти не пострадал.