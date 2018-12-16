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Новости. Общество
11:16, 16 Декабря 2018
фото: ОНФ в Карелии

Прокуратура подтвердила выявленные ОНФ в Карелии нарушения при благоустройстве поселка Ледмозеро

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Администрация Ледмозерского сельского поселения определила исполнителя работ по благоустройству общественной и двух дворовых территорий без конкурса.

В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жители поселка Ледмозеро Муезерского района, обеспокоенные ситуацией с реализацией программы "Комфортная городская среда" в поселении. Проведение всех работ в рамках программы в 2018 году местные власти доверили одному предпринимателю, заключив с ним более 35 договоров. 29 из этих договоров были заключены на один вид работ, устройство тротуаров, на сумму более 2,5 млн рублей.

Предприниматель недавно зарегистрирован как ИП, и у него не было работников со строительным образованием. В связи с этим у жителей возникали вопросы, насколько качественно будут выполнены работы по благоустройству двух дворов и общественной территории по улице 50 ВЛКСМ.

"Когда речь идет о нескольких миллионах бюджетных средств, а администрация поселения заключает договоры с единственным поставщиком на проведение работ для обеспечения муниципальных нужд, по сути ограничив конкуренцию для исполнителей услуг, вопросы к местным властям вполне обоснованы. Поэтому мы обратились в прокуратуру с просьбой осуществить проверку действий администрации. В результате надзорным органом в отношении уже бывшего главы администрации Ледмозерского сельского поселения было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ. В соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок определение подрядчика в данном случае должно было осуществляться путем проведения конкурса или аукциона", – отметила член регионального штаба ОНФ в Карелии Екатерина Волкова.

По сообщению прокуратуры Муезерского района, о результатах рассмотрения дела об административном правонарушении будет известно после 15 января 2019 года.

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