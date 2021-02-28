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Прокуратура помогла вернуть воду в дома жителей поселка Карелии

Новости. Общество
15:40, 01 Марта 2021
фото: © правительство Карелии
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Ведомство отчиталось о предпринятых мерах по восстановлению холодного водоснабжения в поселке Рабочеостровск Кемского района.

Напомним, 14 января режим повышенной готовности ввели из-за аварий на сетях в Кемском районе. Более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли, и вода не поступала в два дома, Центр помощи детям и рабочеостровскую школу.

По данным прокуратуры, 21 февраля была прекращена подача холодного водоснабжения в поселок Рабочеостровск в связи с промерзанием трубопровода. В результате 10 домов (ул. Лесная д. №16, ул. Новая д. 2а, 4, 5, ул. Строителей д. 9, 13, 15, 16, 18, 20), где проживают 148 человек (в том числе 18 детей), а также Центр помощи детям остались без холодного водоснабжения. Для восстановления аварийной ситуации были привлечены силы и средства МУП "КЭСНА", ООО "НПО "КарелВодСнаб", управляющие компании и другие службы.

Представители прокуратуры Кемского района выехали на место происшествия, чтобы проконтролировать ход аварийно-восстановительных работ, обеспеченность населения подвоза воды в необходимых объемах и определить достаточно ли сил и средств задействовано в исправлении сложившейся ситуации, сообщили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура провела проверку деятельности МУП "КЭСНА" по факту того, что в течение нескольких суток без холодного водоснабжения остаются некоторые дома в поселке, а также социально-значимые объекты.

"По результатам проверки прокуратурой района в адрес директора МУП "КЭСНА" внесено представление об устранении нарушения, которое рассмотрено и удовлетворено. После принятых мер работы по устранению аварии выполнены в полном объеме, холодное водоснабжение возобновлено", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в конце феврале жители Рабочеостровска вновь пожаловались на отсутствие воды.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-01 15:59:18
Это вовсе не заслуга прокуратуры. Нечего примазываться. А труд простых рабочих парней.
Гость
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