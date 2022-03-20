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Прокуратура попросила не считать использование Facebook и Instagram экстремизмом

Новости. Общество
20:30, 21 Марта 2022
фото: © Dado Ruvic / Reuters

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Прокурор заявил, что людей не будут привлекать к ответственности за использование Facebook и Instagram.

Использование физическими и юридическими лицами продуктов компании Meta Platforms, к которой относятся Facebook, Instagram и WhatsApp, не может быть признано экстремизмом. Об этом заявил прокурор в Тверском районном суде Москвы, где рассматривается заявление Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в РФ. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности», — сказал он. «Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta», — пояснил прокурор.

Как сказал прокурор, компании Meta будет запрещено вести в России коммерческую деятельность. «Компания Meta будет лишена возможности открывать отделения и вести коммерческую деятельность», — сказал он. «Речь идет о запрещении деятельности компании, ее бизнес-структур», — пояснил прокурор.

Генеральная прокуратура требует запретить в России деятельность компании, руководящей социальными сетями Instagram, Facebook и мессенджером WhatsApp. Основанием для этого обращения стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников компании. Ранее Роскомнадзор уже ограничил работу Instagram и Facebook в РФ. Работу мессенджера WhatsApp было решено не ограничивать.

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