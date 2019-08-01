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Новости. Общество
18:40, 01 Августа 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Прокуратура потребовала через суд выплатить зарплату работникам компании из Петрозаводска

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Прокуратура Петрозаводска добивается выплаты заработной платы работникам ООО "Севзаптрансстрой", где долги достигли 1,2 миллиона рублей, сообщает ведомство.

"Прокуратура Петрозаводска провела проверку соблюдения ООО "Севзаптрансстрой" трудового законодательства, по результатам которой выявила задолженность по заработной плате в размере 1,2 млн рублей перед 19 работниками. Причиной невыплаты заработной платы явился арест счета предприятия в апреле 2019 года", - говорится в сообщении.

Прокуратура провела оперативную встречу с трудовым коллективом и руководством общества, по результатам которой направила в суд 18 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по оплате труда.

Все заявления рассмотрены и удовлетворены.

В настоящее время по судебным приказам с расчетного счета ООО "Севзаптрансстрой" на погашение задолженности по заработной плате уже направлено 500 тысяч рублей.

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