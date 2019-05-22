Прокуратура потребовала отправить на принудительное лечение подростка, совершившего поджог Успенской церкви

Отправлять подростка, совершившего поджог Успенской церкви, на принудительное лечение или нет, решит суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района по результатам изучения материалов уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, совершившего запрещенное уголовным законом общественно-опасное деяние, утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Органами предварительного расследования установлено, что несовершеннолетний житель Карелии совершил поджог здания Успенской церкви, расположенного в Кондопоге, в результате которого строение было полностью уничтожено огнем, государству и третьим лицам был причинен значительный ущерб.

После вручения копии постановления подростку, материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, утром 10 августа 2018 года в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником федерального значения. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. По подозрению в поджоге был задержан 15-летний подросток.

С учетом найденных сохранившихся фрагментов церкви, в том числе XVI века, было принято решение восстанавливать памятник архитектуры.

Сбор средств на восстановление памятника архитектуры продолжается.