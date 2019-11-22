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Новости. Криминал
12:25, 22 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Прокуратура потребовала пожизненный срок "петрозаводскому маньяку"

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В Верховном суде Карелии начались прения по делу Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

В пятницу, 22 ноября, во время судебного заседания прокурор Сергей Скворцов потребовал приговорить Ипатова к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщает журналист "Столицы на Онего" из зала суда.

По словам прокурора, это дело резонансное, Ипатов цинично совершил за сутки два убийства.

В качестве смягчающих обстоятельств обвинение просит учесть помощь Ипатова пострадавшим, наличие у него малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, полное признание вины по совершенным преступлениям и помощь следствию.

В качестве отягчающих обстоятельств – рецидив и состояние  алкогольного опьянения в момент преступлений. Также обвиняемый является лицом с устойчиво опасным поведением для общества.

Родители погибших девушек поддержали требования прокурора.

Напомним, 29-летнему Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек. По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Ипатов нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме того, следователи обвинили в халатности трех полицейских.

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Комментарии

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Попов
2019-11-22 13:08:59
Скажите пожалуйста люди в погонах, Мирошник опосредованно причастна к убийствам? Ведь в Петрозаводске бум открытия алкомаркетов в жилых домах? Считайте официальным заявлением, кто позволяет открывать алкомаркеты в жилых домах А.О. Парфенчиков или И. Мирошник?
Изя
2019-11-22 13:32:54
Попов, Ответ-ОБА )))
zanoza
2019-11-22 13:22:40
Попов, кому взятку приносят, тот и позволяет :)
Изя
2019-11-22 13:33:25
zanoza, А кому больше, не знаешь ???)))
кир
2019-11-22 12:55:25
Прокуратура сама боится, что затребовала.
кир
2019-11-22 12:54:16
Начались ритуальные либеральные действия, чтобы скостить полгода срока. Это нам надо? Много чести.
zanoza
2019-11-22 12:52:31
Опасный для общества человек должен сидеть пожизненно!
Гость
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