Прокуратура потребовала выплатить 2 млн рублей работникам кондопожской фирмы

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В Кондопожском районе выявлены нарушения сроков выплаты зарплаты в ОАО "Порфирит", сообщает прокуратура Карелии.
"Прокурорской проверкой выявлен факт невыплаты 112 работникам предприятия заработной платы за март-апрель в размере свыше 2 млн рублей", - говорится в сообщении.
Директору предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений.
На сегодняшний день долги по заработной плате перед работниками предприятия выплачены в полном объеме.
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