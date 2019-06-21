Прокуратура предотвратила "Сямозерскую трагедию" на реке Волхов

Кубок Волховского района Ленинградской области по парусному спорту проводился с нарушениями, жизнь детей была поставлена под угрозу, выяснила Волховстроевская транспортная прокуратура.

Как пишет 47news со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру, соревнования организовал Центр детского туризма.

Помимо угрозы здоровью и жизни детей под сомнение была поставлена безопасность всего судоходства на реке Волхов, так как маломерными судами управляли несовершеннолетние.

После вмешательства надзора "стало возможным дальнейшее безопасное проведение соревнований", - отметили в ведомстве.

Напомним, что 18 июня 2016 года в Пряжинском районе Карелии попали в шторм на озере и перевернулись два туристических каноэ с воспитанниками детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро". Погибли 14 детей.