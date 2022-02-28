Прокуратура примет работников временно остановившегося хлебозавода в Карелии

Прокуратура Питкярантского района организовала прием трудового коллектива местного хлебозавода.

Прокуратура организовала приём трудового коллектива ООО «Питкярантский хлеб». Цель приема — обеспечить соблюдение трудовых прав работников хлебозавода.

Приём работников предприятия по указанным вопросам будет осуществляться ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09.00 до 18.15 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Питкяранта, улица Пушкина, 24. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8(81433) 4-15-43, 8(8143) 4-21-62, 8(81433) 4-17-90.

Напомним, компания «Питкярантский хлеб» приостановила свою деятельность, столкнувшись с финансовыми проблемами. Эту информацию подтвердили «Столице на Онего» в Минсельхозе Карелии.