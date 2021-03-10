Прокуратура привлекла к ответственности подрядчика за плохую уборку дорог Петрозаводска

Прокуратура Петрозаводска приняла меры в связи с выявлением нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку исполнения муниципального контракта на выполнение комплекса работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в Петрозаводске, заключенного с ООО "Техрент".

Установлено, что в нарушение положений Федерального закона компания "Техрент" длительное время не выполняла требования, предъявляемые к формированию и очистке снежных валов на мостовых сооружениях, у остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов, очистке проезжей части дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений Петрозаводского городского округа.

По результатам проведенных надзорных мероприятий гендиректору ООО "Техрент" в феврале внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Подрядчиком приняты дополнительные меры к надлежащему исполнению принятых обязательств в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе с привлечением субподрядных организаций.