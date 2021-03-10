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Прокуратура привлекла к ответственности подрядчика за плохую уборку дорог Петрозаводска

Новости. Общество
14:52, 11 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Прокуратура Петрозаводска приняла меры в связи с выявлением нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку исполнения муниципального контракта на выполнение комплекса работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в Петрозаводске, заключенного с ООО "Техрент".

Установлено, что в нарушение положений Федерального закона компания "Техрент" длительное время не выполняла требования, предъявляемые к формированию и очистке снежных валов на мостовых сооружениях, у остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов, очистке проезжей части дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений Петрозаводского городского округа.

По результатам проведенных надзорных мероприятий гендиректору ООО "Техрент" в феврале внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Подрядчиком приняты дополнительные меры к надлежащему исполнению принятых обязательств в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе с привлечением субподрядных организаций.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-03-11 15:09:16
Они в прокуратуру фоторепортаж предоставят и все обвинения снимут. Чем больше фото-тем чище город!
dimchik19725
2021-03-11 15:07:41
Отстаньте Вы уже от "Техрента"! Работают как могут!
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