Прокуратура просит жителей Петрозаводска по телефону рассказать о коррупции и взятках

Международный день борьбы с коррупцией прокуратура Петрозаводска отметит "горячей линией", сообщили в администрации Петрозаводска.

В среду, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Во всём мире, в том числе в России, проводятся демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к этой дате. Противодействие коррупции является одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры, которым отводится центральное место в реализации антикоррупционного законодательства.

Прокуратура Петрозаводска 9 декабря с 9.00 до 11.00 проведет "горячую линию".

Специалисты ведомства просят всех жителей карельской столицы, обладающих информацией о фактах коррупционных проявлений, а также попыток склонения к совершению коррупционных правонарушений, сообщить имеющуюся информацию в прокуратуру города Петрозаводска на телефон приемной: 593-260 или также старшему помощнику прокурора города Дороховой Виктории Викторовне: 593-277.