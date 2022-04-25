Прокуратура проверит расходы на подключение Wi-Fi в поездах «Ласточка»

Прокуратура проверит расходы по договорам на подключение Wi-Fi в скоростных поездах «Ласточка», «Стриж» и «Иволга».

Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора Совету Федерации, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«Транспортными прокурорами организованы проверочные мероприятия по аналогичному вопросу на иных скоростных поездах, в том числе серии „Ласточка“, „Стриж“, „Иволга“, а также авиаперевозчиками на борту воздушных судов и на железнодорожных и аэровокзалах», — говорится в докладе.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура выявила, что стоимость работ по подключению беспроводного интернета в «Сапсанах» по договорам с ОАО «РЖД» была завышена на 800 млн рублей. Общая сумма договора превышала 1,5 млрд рублей. При этом оплата интернет-соединения без согласия пассажиров включалась в стоимость проезда. Вместе с тем из-за низкой скорости передачи данных и отсутствия зон покрытия услуга фактически не оказывалась. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также после вмешательства прокуратуры в «Сапсанах» организован бесплатный доступ в интернет.

Ранее сообщалось, что маленький ребенок упал под вагон поезда «Санкт-Петербург–Петрозаводск».