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Прокуратура разрушила брак нелегала и жительницы Петрозаводска

Новости. Общество
11:55, 13 Августа 2021
фото: © freepic

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По иску прокурора Петрозаводска брак иностранца и петрозаводчанки был признан недействительным, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку по обращению органов полиции о признании брака, заключенного жительницей города, недействительным.

В 2002 году между петрозаводчанкой и гражданином иностранного государства был заключен брак, на основании которого последний в 2013 году получил разрешение на временное проживание в Российской Федерации, а в 2015 году — вид на жительство.

Вместе с тем, установлено, что до заключения данного брака мужчина уже состоял в другом зарегистрированном браке, что противоречит положениям Семейного кодекса Российской Федерации.

Установив, что основной целью заключения брачного союза явилось возникновение в дальнейшем оснований для получения супругом разрешения на временное проживание и впоследствии гражданства России в упрощенном порядке, прокуратурой города в суд было предъявлено исковое заявление о признании брака, заключенного в 2002 году, недействительным.

Исковые требования прокурора удовлетворены. После вступления судебного решения в законную силу оно будет исполняться под контролем прокуратуры города.

Согласно положениям закона, признание брака недействительным влечет за собой аннулирование соответствующих вида на жительство и разрешения на временное проживание.

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Комментарии

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Не поц
2021-08-13 12:19:26
Теперь понятно,для чего в "думе" придумали в паспорт не вписывать сведения о детях и женитьбе, чтобы эти приезжие могли пристраивать себя здесь ...так что ли?
леха
2021-08-13 12:04:51
А вот в соседней финляндии с таким же климатом... :)
Гость
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