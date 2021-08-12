Прокуратура разрушила брак нелегала и жительницы Петрозаводска

По иску прокурора Петрозаводска брак иностранца и петрозаводчанки был признан недействительным, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку по обращению органов полиции о признании брака, заключенного жительницей города, недействительным.

В 2002 году между петрозаводчанкой и гражданином иностранного государства был заключен брак, на основании которого последний в 2013 году получил разрешение на временное проживание в Российской Федерации, а в 2015 году — вид на жительство.

Вместе с тем, установлено, что до заключения данного брака мужчина уже состоял в другом зарегистрированном браке, что противоречит положениям Семейного кодекса Российской Федерации.

Установив, что основной целью заключения брачного союза явилось возникновение в дальнейшем оснований для получения супругом разрешения на временное проживание и впоследствии гражданства России в упрощенном порядке, прокуратурой города в суд было предъявлено исковое заявление о признании брака, заключенного в 2002 году, недействительным.

Исковые требования прокурора удовлетворены. После вступления судебного решения в законную силу оно будет исполняться под контролем прокуратуры города.

Согласно положениям закона, признание брака недействительным влечет за собой аннулирование соответствующих вида на жительство и разрешения на временное проживание.