Прокуратура в Карелии потребовала закрыть сайт, торгующий сертификатами о вакцинации

Костомукшский городской суд признал информацию о продаже медицинских справок и сертификатов о вакцинации от COVID-19 запрещенной к распространению в России.

Как сообщили на сайте надзорного ведомства, прокуратура Калевальского района в ходе проверки выявила сайт, где предлагаются услуги по продаже медицинских справок различного характера без соответствующего исследования, включая сертификаты о вакцинации от COVID-19.

В связи с этим прокуратура подала заявление в Костомукшский городской суд с требованиями признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.