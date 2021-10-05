Прокуратура в Карелии защитила права работника горнодобывающего предприятия

Работник горнодобывающего предприятия в Муезерском районе только с помощью прокуратуры смог добиться зарплаты, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура Муезерского района по обращению бывшего работника предприятия провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности одного из горнодобывающих предприятий Карелии.

В ходе проверки было установлено, что предприятие в течение трех месяцев 2021 года задерживало зарплату одному из работников, что и вынудило его обратиться в прокуратуру.

Прокурор потребовал погасить долг по зарплате, а также выплатить денежную компенсацию за нарушение срока выплат. В результате все средства в сумме более 60 тысяч рублей были выплачены заявителю в полном объеме.

Ранее прокурор Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении специалиста по охране труда АО «Сегежский ЦБК», который обвиняется в вымогательстве денег за подготовку документов.