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Специалист по охране труда Сегежского ЦБК угрожал остановить ремонт оборудования и пойдет под суд

Новости. Криминал
09:58, 05 Октября 2021
фото: © golos-buryatyi.ru

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Прокурор Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении специалиста по охране труда АО «Сегежский ЦБК», который обвиняется в вымогательстве денег за подготовку документов, необходимых для ремонта оборудования.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый вымогал деньги у подрядной организации, которая ремонтировала здание бумажной фабрики на территории ЦБК.  Он хотел получить 200 тыс. рублей за подготовку документов в сфере охраны труда, необходимых для начала ремонта, и обещал предупреждать подрядчика о предстоящих проверок в сфере охраны труда. Обвиняемый угрожал подрядчику, что приостановит работы, если не получит деньги. Из требуемой суммы он получил 100 тыс. рублей.

Следствие квалифицирует это по  ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.

«В ходе предварительного расследования мужчина признал себя виновным, раскаялся в содеянном, выразил желание сотрудничать со следствием, в связи с чем прокурором было заключено с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, предполагающее назначение наказания не более половины от максимального срока и размера наказания, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в суд была направлено дело в отношении бывшего начальника отдела дорожного строительства филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам, который также обвиняется в коммерческом подкупе.

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Комментарии

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Вася
2021-10-05 10:46:28
кружевные труселя опять мимо...
Вася
2021-10-05 10:43:35
Зато вырастут расходы на оборону, нац.безопасность и госаппарат.
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