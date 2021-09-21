В Карелии будут судить бывшего начальника дорожников на Сегежском ЦБК за подкуп

Бывший начальник отдела дорожного строительства филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам обвиняется в коммерческом подкупе, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в 2018—2019 годах обвиняемый получил от представителей подрядчиков более 2,5 млн рублей в качестве вознаграждения за оказание содействия в заключении контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, используемых комбинатом. Экс-начальник отдела дорожного строительства филиала АО «Сегежский ЦБК» обвиняется в совершении трех преступлений – коммерческом подкупе в крупном и особо крупном размерах.

Прокурор Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое направлено в местный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, условный срок за подкуп ради контракта на 20 миллионов получил экс-начальник «Карельского окатыша».