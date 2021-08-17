Условный срок за подкуп ради контракта на 20 миллионов получил директор организации в Карелии

Условный срок и штраф в полтора миллиона рублей получил директор подрядной организации, передавший вознаграждение за содействие в заключении контракта экс-начальнику «Карельского окатыша», сообщили в прокуратуре республики.

Прокурор предоставил суду достаточные доказательства для установления факта коммерческого подкупа. Суд установил, что директор коммерческой подрядной организации в области ремонта железнодорожной техники, в мае 2020 года передал начальнику управления железнодорожного транспорта АО «Карельский окатыш» 1,5 миллиона рублей в качестве вознаграждения за оказание содействия в заключении контракта по ремонту трёх тяговых агрегатов на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Суд признал осужденного виновным в коммерческом подкупе и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также осужденный выплатит штраф в размере подкупа, то есть 1,5 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее к условному сроку и штрафу в 4,5 миллиона рублей был приговорен экс-начальник управления железнодорожного транспорта АО «Карельский окатыш», который и получил вознаграждение.