Экс-начальник горнодобывающего предприятия в Карелии получил условный срок за коммерческий подкуп

Суд приговорил бывшего начальника управления железнодорожным транспортом АО «Карельский окатыш» к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 4,5 млн рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

В Костомукше экс-начальник Управления железнодорожным транспортом акционерного общества признан виновным в коммерческом подкупе. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, со штрафом 4,5 миллиона рублей.

Напомним, по версии следствия, в июле 2020 года бывший начальник АО «Карельский окатыш» получил от представителя подрядной организации 1,5 млн рублей в качестве вознаграждения за оказание содействия в заключении контракта на выполнение работ по ремонту железнодорожной техники на сумму более 19 млн рублей.

В ходе предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также наложен арест на автомобиль обвиняемого стоимостью свыше 6 млн рублей.

Ранее гендиректор «Карельский окатыш» Максим Воробьев прокомментировал коррупционный скандал на предприятии.