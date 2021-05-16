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Экс-начальник горнодобывающего предприятия в Карелии получил условный срок за коммерческий подкуп

Новости. Криминал
13:34, 17 Мая 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив
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Суд приговорил бывшего начальника управления железнодорожным транспортом АО «Карельский окатыш» к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 4,5 млн рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

В Костомукше экс-начальник Управления железнодорожным транспортом акционерного общества признан виновным в коммерческом подкупе. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, со штрафом 4,5 миллиона рублей.

Напомним, по версии следствия, в июле 2020 года бывший начальник АО «Карельский окатыш» получил от представителя подрядной организации 1,5 млн рублей в качестве вознаграждения за оказание содействия в заключении контракта на выполнение работ по ремонту железнодорожной техники на сумму более 19 млн рублей.

В ходе предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также наложен арест на автомобиль обвиняемого стоимостью свыше 6 млн рублей.

Ранее гендиректор «Карельский окатыш» Максим Воробьев  прокомментировал коррупционный скандал на предприятии.

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Комментарии

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Generalus87
2021-05-17 14:06:35
Машинку продаст, ещё и останется
Развал
2021-05-17 14:00:56
Давно пора узаконить взятки и коррупцию,хотя уже некоторые шаги делаются, по "вынужденной коррупции".... ещё пару тройку борцов с коррупцией посадят или "отправят" и можно закон принимать!? Хи,хи...
кир
2021-05-17 13:57:18
А где других взять? Других у нас нет, - сказал кот.
Гость
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