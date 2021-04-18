Экс-начальника горнодобывающего предприятия в Карелии будут судить за коммерческий подкуп

Бывший начальник АО "Карельский окатыш" обвиняется в коммерческом подкупе, дело отправлено в суд, сообщили в прокуратуре Костомукши.

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления железнодорожного транспорта АО «Карельский окатыш». Он обвиняется в совершении коммерческого подкупа.

По версии следствия, в июле 2020 года бывший начальник АО "Карельский окатыш" получил от представителя подрядной организации 1,5 млн рублей в качестве вознаграждения за оказание содействия в заключении контракта на выполнение работ по ремонту железнодорожной техники на сумму более 19 млн рублей.

Факт совершения преступления был выявлен сотрудниками органов внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе предварительного следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также наложен арест на автомобиль обвиняемого стоимостью свыше 6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее гендиректор "Карельского окатыша" Максим Воробьев прокомментировал коррупционный скандал на предприятии.