Прокуратура выясняет, почему дети-сироты в Петрозаводске остаются бездомными

Власти столицы Карелии не осваивают средства, предоставляемые на квартиры детям-сиротам – в дело вмешалась прокуратура.

В Петрозаводске чиновники не успевают приобретать жилье сиротам. Несколько сотен нуждающихся детей-сирот давно должны были справить новоселье, однако по-прежнему стоят в длинной очереди за ключами от квартир.

Петрозаводский сирота имеет право на получение однокомнатной квартиры площадью не менее 28 квадратных метров. В настоящее время городская мэрия готова приобретать такие квартиры за 1 млн 889 тыс. рублей. На эти цели городские чиновники получают субвенции из республиканской казны, однако, как выяснилось, эти деньги остаются неосвоенными. При этом очередь из нуждающихся в жилье сирот только растет. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

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