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Прокуратура выясняет, почему дети-сироты в Петрозаводске остаются бездомными

Новости. Общество
15:21, 12 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Власти столицы Карелии не осваивают средства, предоставляемые на квартиры детям-сиротам – в дело вмешалась прокуратура.

В Петрозаводске чиновники не успевают приобретать жилье сиротам. Несколько сотен нуждающихся детей-сирот давно должны были справить новоселье, однако по-прежнему стоят в длинной очереди за ключами от квартир.

Петрозаводский сирота имеет право на получение однокомнатной квартиры площадью не менее 28 квадратных метров. В настоящее время городская мэрия готова приобретать такие квартиры за 1 млн 889 тыс. рублей. На эти цели городские чиновники получают субвенции из республиканской казны, однако, как выяснилось, эти деньги остаются неосвоенными. При этом очередь из нуждающихся в жилье сирот только растет. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Подробнее читайте в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

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кир
2021-03-12 16:05:32
Во всех службах числятся блатники-бездельники давидки. Они работают не лучше дворников и метель это показала. Чего давидка днями тут околачивает груши?
David .
2021-03-12 15:29:55
известно почему. Люди уезжают, а на их места вылезают из всех щелей " кирки".
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