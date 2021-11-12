Прокуратура взяла на контроль дело таксиста, сбившего двух пешеходов в городе горняков Карелии

В Костомукше водитель такси сбил мужчину и женщину, которые шли по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль.

Так, 17 ноября в 20.20 в Костомукше водитель такси, управляя автомобилем, не предоставив преимущественное право движения, совершил наезд на мужчину и женщину, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили травмы, им оказана необходимая медицинская помощь.

Предварительно установлено, что у водителя такси имелась необходимая разрешительная документация на перевозку пассажиров.

В настоящее время по данному факту сотрудники ГИБДД проводят административное расследование.

Ход и результаты административного расследования поставлены прокуратурой республики на контроль.

Кроме того, организована проверка соответствия оборудования пешеходного перехода, на котором произошло ДТП, требованиям действующих национальных стандартов.

Ранее сообщалось, что малолитражка в городе горняков в Карелии сбила сразу двух пешеходов.