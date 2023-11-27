Прокуратура взяла под контроль расследование несчастного случая с водителем погрузчика в Кондопоге

Прокуратура Кондопожского района проводит проверку по факту несчастного случая на производстве.
Предварительно установлено, что днем 28 ноября 27-летний работник предприятия по изготовлению каменной пыли опрокинулся на вилочном погрузчике с железобетонной рампы. Мужчина погиб на месте.
Во время проверки прокурорские работники оценят, как на предприятии соблюдают законодательство об охране труда.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Напомним, ранее сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего горнопромышленного предприятия.
По версии следствия, днем 28 ноября на производственном предприятиив Кондопоге 27-летний рабочий занимался погрузкой железнодорожных вагонов.
Водитель вилочного погрузчика не справился с управлением, после чего машина опрокинулась набок и насмерть раздавила рабочего.
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