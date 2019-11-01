Прокуратура заинтересовалась двумя домами культуры в Карелии

Муниципальные учреждения нарушали бюджетное законодательство, сообщили в прокуратуре Карелии.

Во время мониторинга сведений и документов, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте, были выявлены нарушения бюджетного законодательства в муниципальных учреждениях культуры двух городских поселений.

Данные учреждения не разместили на сайте задания и отчеты об их исполнении.

Прокуратура района внесла представления главам городских поселений.

По результатам рассмотрения представлений учреждения устранили нарушения, разместив соответствующие сведения и документы на соответствующем официальном интернет-ресурсе.