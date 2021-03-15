Прокуратура заинтересовалась качеством воды в домах жителей на севере Карелии

Прокуратура Сегежского района через суд потребовала от водоснабжающих организаций разработать инвестпрограммы

В ходе проверки исполнения законодательства о водоснабжении и водоотведении выяснилось, что две водоснабжающие организации, работающие на территории Сегежского района, не разработали инвестиционные программы. В данных документах расписывают конкретные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, график ее реализации, источники финансирования, необходимые расчеты.

"Длительное отсутствие инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения нарушает права граждан на обеспечение качественной питьевой водой, противоречит интересам общества и государства в жилищно-коммунальной сфере", - говорится в сообщении прокуратуры Карелии.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. В течение трех месяцев водоснабжающие организации должны подготовить инвестпрограммы.

Решения суда в законную силу не вступили.

Ранее сообщалось, что новые санитарные правила по проверкам качества воды ударят по бизнесу в Карелии.