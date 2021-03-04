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Новые санитарные правила по проверкам качества воды ударят по бизнесу в Карелии

Новости. Общество
15:43, 05 Марта 2021
фото: pixabay
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Требования нового СанПиНа резко увеличит затраты предприятий, потребляющих питьевую воду – на них возложена обязанность проверять качество воды в специальных лабораториях.

О возможных негативных последствиях новых санитарных правил рассказала региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

По ее словам, согласно СанПиНу юридические лица и индивидуальные предприниматели – потребители воды – обязаны сами проверять ее качество – делать по 100 проб в год, 1 раз в 10 дней, и 1 раз в месяц. 

"В целом ряде удаленных населенных пунктов и районных центров Республики Карелия (Лоухи, Пяозерский, Чупа, калевала, Кемь, Беломорск, Муезерский, Пудож, Повенец, Пиндуши, Медвежьегорск, Суоярви) нет специальных лабораторий по контролю за показателями качества воды. Предпринимателям потребуются значительные дополнительные затраты на транспортировку, в ряде случаев до 150-250 км, консервацию и исследование проб, что ставит субъектов предпринимательской деятельности республики Карелия заведомо в неравные условия", - пояснила Гнетова.

Что предлагает бизнес-омбудсмен, читайте в интернет- газете "Вести Карелии".

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