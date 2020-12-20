Прокуратуре не понравились условия труда в колонии №1 в Карелии

Прокуроры пресекли нарушения прав заключенных в республиканских исправительных учреждениях, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку деятельности карельской ИК №1. В итоге надзорное ведомство выявило нарушения прав пяти осужденных, касающиеся условий труда в котельной и на швейном производстве.

В связи с выявленными нарушениями требований охраны труда прокурор иницировал дело об административном правонарушении, а соответствующие материалы были направлены для рассмотрения по существу в Госинспекцию труда по Республике Карелия.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении должностное лицо признали виновным и назначили ему наказание в виде предупреждения.

В сентябре за совершение аналогичного правонарушения к административной ответственности привлечен мастер ИК № 4, ему назначен административный штраф в размере 2 тыс. рублей.