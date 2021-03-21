Прокурор Карелии поговорит с горожанами о проблемах ЖКХ

Прокурор Республики Карелия Карен Габриелян проведёт личный приём граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

24 марта с 15 до 17 часов республиканский прокурор Карен Габриелян проведет личный приём граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"Лицам, желающим попасть на прием, можно подойти в указанное время в Прокуратуру города Петрозаводска по адресу: Мурманская улица, д. 18. Здесь будет обеспечена техническая возможность диалога. При посещении необходимо иметь при себе паспорт. Запись на прием осуществляется по телефону: 593-262. При обращении следует сформулировать свой вопрос и указать информацию о себе (ФИО и адрес)", – говорится в сообщении мэрии.

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