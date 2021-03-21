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Руководитель управляющей компании, обвиняемый в гибели прохожего под глыбой льда, останется за решеткой до мая

Новости. Криминал
13:15, 22 Марта 2021
фото: © кадр с камеры Ситилинк
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В отношении директора управляющей компании, задержанного по делу о гибели прохожего под глыбой льда, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщили в Петрозаводском городском суде.

Судья Петрозаводского городского суда удовлетворила ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора управляющей компании, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Арестованный обвиняется в том, что он, являясь директором управляющей компании, не организовал должным образом очистку кровли крыши многоквартирного дома в Петрозаводске от снега, наледи и сосулек, тем самым создал условия для образования ледяной массы, которая упала с крыши дома на мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении руководителя управляющей компании избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая 2021 года (включительно).

В ходатайстве стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий отказано.

Напомним, что 14 марта около полудня упавшая с крыши глыба льда убила мужчину, стоявшего на крыльце у дома. Следователи начали проверку по факту гибели.

На место происшествия выезжал глава Карелии Артур Парфенчиков, который сообщил, что по нелепой случайности произошло то, чего не должно было случиться, так как крыша данного дома была вычищена от снега за два дня до ЧП. "Видимо, некачественно", - предположил глава.

А 17 марта руководитель управляющей компании был арестован по делу о гибели прохожего под упавшей с крыши глыбой льда.

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Комментарии

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Off
2021-03-22 14:23:23
Стрелочник.
Вася
2021-03-22 13:46:56
Испугался наверное.
Njkdez
2021-03-22 13:43:36
мэр, жил инспектор как бы не при делах, кушают за обе щечки, аппетит не пропал?
кир
2021-03-22 13:42:30
Другое видится. Мэрия вместе с бригадой опричников свою вину хочет сбросить на управляющую компанию. Причем тут молодой управляющий? Где утвержденная мэрией система работы по очистке снега с крыш? Нет её. Где договоры с подрядчиками, инструктажи по работе, требование к экипировке и подписи, что с инструкцией по работе и по технике безопасности ознакомлены.
В данном случае виновата бригада подрядчиков - рабочих вместе со своим непосредственным мастером. Их надо арестовать.
Горожанин
2021-03-22 14:15:58
кир, поддерживаю! Директор не может лично проверить каждую крышу. Должна работать система, и за очистку каждой крыши должен ответить конкретный исполнитель. Создание и поддержание такой системы - задача городской администрации. А иначе все бесконтрольно, опасно, посажают "стрелочников", и с новой зимой все повторится.!
David .
2021-03-22 14:20:55
Горожанин, Чеж не может-то?
zanoza
2021-03-22 13:29:10
Виноват стрелочник, мэр и руководитель жилищной инспекции остались как бы ни при чём, а на мой взгляд , должны сидеть рядом, однако.
врунофф
2021-03-22 13:23:43
Как вася попов может сбежать в соседнюю страну с таким же климатом ?
Off
2021-03-22 14:22:55
врунофф, тебе в колготках холодно?
Гость
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