Руководитель управляющей компании, обвиняемый в гибели прохожего под глыбой льда, останется за решеткой до мая

В отношении директора управляющей компании, задержанного по делу о гибели прохожего под глыбой льда, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщили в Петрозаводском городском суде.

Судья Петрозаводского городского суда удовлетворила ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора управляющей компании, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Арестованный обвиняется в том, что он, являясь директором управляющей компании, не организовал должным образом очистку кровли крыши многоквартирного дома в Петрозаводске от снега, наледи и сосулек, тем самым создал условия для образования ледяной массы, которая упала с крыши дома на мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении руководителя управляющей компании избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая 2021 года (включительно).

В ходатайстве стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий отказано.

Напомним, что 14 марта около полудня упавшая с крыши глыба льда убила мужчину, стоявшего на крыльце у дома. Следователи начали проверку по факту гибели.

На место происшествия выезжал глава Карелии Артур Парфенчиков, который сообщил, что по нелепой случайности произошло то, чего не должно было случиться, так как крыша данного дома была вычищена от снега за два дня до ЧП. "Видимо, некачественно", - предположил глава.

А 17 марта руководитель управляющей компании был арестован по делу о гибели прохожего под упавшей с крыши глыбой льда.