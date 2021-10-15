Прокурор Карелии посетил женщин в СИЗО

Прокурор республики Дмитрий Харченков проверил условия содержания женщин и подростков в СИЗО, сообщили в надозорном ведомстве Карелии.

Дмитрий Харченков с участием уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия Геннадием Сараевым проверил порядок и условия содержания в следственном изоляторе №1 Петрозаводска несовершеннолетних и женщин.

В данном учреждении в настоящее время содержатся под стражей по судебным постановлениям 5 лиц, не достигших возраста 18 лет, которые обвиняются в совершении имущественных преступлений, и 17 женщин.

Подросткам и женщинам в следственном изоляторе в соответствии с требованиями закона созданы улучшенные материально-бытовые условия, в частности их камеры обеспечены телевизорами и холодильниками.

Итоги проверки и меры, направленные на безусловное обеспечение прав лиц, заключенных под стражу, обсуждены на оперативном совещании с участием начальника УФСИН России по Республике Карелия Александра Тереха.