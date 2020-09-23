Прокурор Карелии проведет прием граждан по вопросам соблюдения трудовых прав

Прокурор Карелии Карен Габриелян проведет личный прием граждан, проживающих на территории республики, в режиме видеоконференцсвязи.

Как рассказали в прокуратуре, прием по вопросам соблюдения трудовых прав состоится 30 сентября. В этот день жители Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов смогут обратиться к прокурору с 10.00 до 12.00. Прием пройдет в режиме видеоконференцсвязи в зданиях территориальных прокуратур.

Жители Петрозаводска и Прионежского района будут приниматься Кареном Габриеляном с 12.00 до 13.00 в здании прокуратуры республики (г. Петрозаводск, ул. Г. Титова, д. 4).

По вопросам записи на прием граждане могут обратиться по телефону в территориальные прокуратуры по месту жительства и к старшему помощнику прокурора республики по рассмотрению обращений, приему граждан и правовому обеспечению: (8-8142) 717-893.

Напомним, председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска Евгений Перов проведет сегодня, 24 сентября, "горячую" линию.