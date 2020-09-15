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Прокурор Карелии проведет прием граждан в режиме онлайн

Новости. Общество
15:52, 16 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов
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Сотрудники прокуратуры выслушают вопросы граждан, касающиеся проблем ЖКХ, прав несовершеннолетних и ситуации с обеспечением лекарствами.

Прокурор республики и его заместители проведут прием граждан. Сеансы видеоконференцсвязи с жителями Петрозаводска состоятся 17, 18 и 21 сентября. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Прием граждан будет происходит в прокуратуре Петрозаводска (ул. Мурманская, д.18). 

Прокурор Карелии Карен Габриелян проведет прием по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ - 17 сентября с 10.00 до 13.00. Заместитель прокурора республики Сергей Губин выслушает граждан по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних - 18 сентября с 10.00 до 13.00. Заместитель прокурора республики Василий Шевченко ответит на вопросы по ситуации с исполнением законов в сфере лекарственного обеспечения - 21 сентября с 14.30 до 17.00.

Ранее сообщалось, что прокуратура заставила должника выплатить более двух миллионов за пользование лесом в Карелии.

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