Прокурор Карелии вновь пытается оставить экс-спикера Петрозаводска без денег, иномарки и гаража

В Петрозаводском городском суде в очередной раз рассматривают иск прокурора Карелии к семье осужденного за взятку и превышение должностных полномочий Геннадия Боднарчука.

Как пишет «Московский комосомолец в Карелии», уже третий судья Петрозаводского городского суда приступил к рассмотрению иска прокурора республики Дмитрия Харченкова к семье экс-спикера Геннадия Боднарчука. Глава надзорного ведомства Карелии просит суд изъять у нее в доход государства имущество, в отношении которого не были представлены сведения о приобретении его на законные доходы. А именно, 16,9 миллиона рублей, иномарку и гаражный бокс.

Подробнее читайте в материале «МК в Карелии».