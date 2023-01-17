Прокурор попросил для известного в России журналиста 9 лет колонии

Прокуратура попросила заочно приговорить уехавшего из России журналиста к 9 годам колонии за дискредитацию армии.

Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к 9 годам колонии журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом) по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Прошу признать Невзорова виновным… и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет колонии общего режима», — сказал он. Кроме того, прокурор попросил суд запретить Невзорову четыре года администрировать сайты и иные ресурсы.

Слушания проходят без обвиняемого и даже его адвоката, интересы Невзорова представляет защитник по назначению. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров за пределами России, «выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией» и действуя по мотивам политической ненависти, разместил в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), Telegram и YouTube публикации и видеоролики. В них он опубликовал «под видом достоверной» ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома № 3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ.

Следствие считает Невзорова скрывшимся от правосудия. В конце апреля журналист был объявлен в международный розыск, в мае Басманный суд выдал санкцию на его заочный арест.

Вменяемая Невзорову статья о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.