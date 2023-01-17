Прокурор рассказал о жителях райцентра Карелии, ездящих в Вологодскую область поплавать в бассейне

Отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса в Пудожском районе Карелии косвенно влияет на рост преступности.

Об этом заявил представитель пудожской прокуратуры на онлайн-совещании, посвященном социально-экономической ситуации в районе.

«По непонятным причинам Пудожский район не принял участие в федеральном проекте „Спорт — норма жизни“ в отличие от других районов… Для посещения бассейна жители ездят в город Вытегру Вологодской области, потому что она географически ближе. Даже не в Медвежьегорский район. Поэтому появление такого объекта, участие в федеральном проекте, способствовало бы развитию Пудожского района. Во-вторых, это рабочие места, и в-третьих, это косвенным образом влияет на состоянии преступности несовершеннолетних, так как это занятость молодежи», — сказал представитель надзорного ведомства.