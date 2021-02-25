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Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра транспорта Карелии о взятках

Новости. Общество
07:15, 26 Февраля 2021
фото: © Алексей Кайдалов / ВК
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Уголовное дело о взятках в отношении бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Прокурор республики Карен Габриелян утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексея Кайдалова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Кайдалов обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года Алексей Кайдалов, действуя по предварительному сговору с заместителем директора аэропорта "Петрозаводск" Игорем Волчеком (приговором суда он уже признан виновным в указанных преступлениях) получили взятку в 800 тысяч рублей (это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллионов рублей). А также взятку в 1 миллион рублей (первая часть от оговоренной суммы в размере 3 миллионов рублей) за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. 

Уголовное дело после вручения Кайдалову копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд, сообщили в прокуратуре.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека приговорили к 4 годам колонии строгого режима.

 

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