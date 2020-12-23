Прокурорские плановые проверки малого бизнеса в 2021 году будут отменены

Генеральная прокуратура России поручила региональным прокуратурам не проводить плановые проверки малого бизнеса в следующем году.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Telegram.
"На прокуроров... возложена обязанность исключить из проекта ежегодного Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий", — говорится в сообщении.
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