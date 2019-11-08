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Новости. Общество
14:11, 08 Ноября 2019
фото: © Osetrova Margarita

Промышленники и предприниматели Карелии сыграли с представителями власти в интеллектуальную игру

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На прошлой неделе представители бизнеса сразились с министрами и работниками правительства в интеллектуальной игре квиз "Разумные люди".

Тема игры была близка всем – участники викторины искали ответы на вопросы, связанные с историей, промышленностью и культурой Карелии. Задания были в различной форме: картинки, кроссворды, аудио- и видеофрагменты. Битва умов оказалась поистине захватывающей: 17 команд на протяжении 7 раундов не уступали друг другу, количество баллов было практически одинаковым у многих команд.  

Встреча бизнеса и власти в таком формате состоялась впервые и, конечно, у мероприятия была особенная миссия. Игровой способ взаимодействия – отличная возможность развития взаимопонимания предпринимателей и представителей правительства. С идеей организовать необычную встречу выступил Президент Союза промышленников и предпринимателей республики Карелия Александр Владимирович Сафронов, и Глава Карелии Артур Олегович Парфенчиков вызов принял.

"Квиз - это формат, сближающий бизнес и власть. Для того чтобы развиваться, мы должны смотреть на экономику нашей республики с одного ракурса, понимать друг друга, и игра, как бы непривычно это ни звучало, помогает сформировать общий фундамент. Знать историю Карелии важно, все мы любим нашу республику и должны двигаться в одном русле, не забывая о том, как развивался и чем жил наш край раньше. Хочется верить, что таких встреч как эта будет еще много", - поделился своими мыслями об игре Александр Владимирович.

Благодаря "Разумным людям" участники игры смогли познакомиться и пообщаться. Кому-то квиз помог решить важные рабочие вопросы, у развлекательных игр есть особое свойство: изменение способа мышления может  привести к действительно простым и гениальным решениям сложных задач.

По итогам квиза первое место досталось команде Петрозаводского государственного университета, второе – Министерству природных ресурсов и экологии, а третье почетное место заняла команда Правительства республики во главе с Артуром Олеговичем Парфенчиковым. Лучшими среди представителей бизнеса стали команды РКС-Петрозаводск (АО "ПКС-Водоканал" и АО "ПКС-Тепловые сети"), они заняли четвертую и пятую строчки в рейтинге. Равнодушных к игре не осталось, участники встречи ушли с невероятным зарядом положительных эмоций и желанием встретиться на квизе вновь! Каждый вернулся в свою рабочую среду с верным настроем – нужно развивать республику и двигаться в одном направлении.

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