09:28, 18 Декабря 2018
Промышленное производство в Карелии выросло на 2,5%, свидетельствует статистика
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Рост промышленного производства в Карелии за январь-ноябрь 2018 года составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В обрабатывающих производства рост составил 6,5%. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось на 24,1%, бумаги и бумажных изделий – на 8,3%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 7%, производство напитков – на 8,9%, пищевых продуктов – на 2,8%, химических веществ и химических продуктов - на 3,9%, мебели – на 1,2%, пишут "Вести Карелии" со ссылкой на Карелиястат.
Подробнее читайте в материале издания.
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