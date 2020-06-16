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Промышленность Карелии продолжала расти даже в разгар карантинных запретов

Новости. Экономика
09:28, 17 Июня 2020
фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Рост промышленного производства, зафиксированный в Карелии в апреле, когда начали действовать карантинные меры, продолжился и в течение второго месяца ограничений – майские показатели оказались не хуже.

Это  следует из отчета Карелиястста "Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь-май 2020 года".

За этот период промышленное производство в Карелии выросло на 14,9% по сравнению с январем-маем 2019 года.

Рост наблюдался в области добычи полезных ископаемых – на 28,6%, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 14,1%, в области обеспечения электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха – на 5,7% и обрабатывающих производствах – на 4,8%.

Каких товаров стали больше производить в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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