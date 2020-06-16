Промышленность Карелии продолжала расти даже в разгар карантинных запретов

Рост промышленного производства, зафиксированный в Карелии в апреле, когда начали действовать карантинные меры, продолжился и в течение второго месяца ограничений – майские показатели оказались не хуже.

Это следует из отчета Карелиястста "Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь-май 2020 года".

За этот период промышленное производство в Карелии выросло на 14,9% по сравнению с январем-маем 2019 года. Рост наблюдался в области добычи полезных ископаемых – на 28,6%, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 14,1%, в области обеспечения электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха – на 5,7% и обрабатывающих производствах – на 4,8%. Каких товаров стали больше производить в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".